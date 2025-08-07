スペイン１部レアル・マドリードが同国代表ＤＦラウル・アセンシオ（２２）の売却を検討していると、同国メディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」が報じた。昨季に負傷者が続出したチーム事情からチャンスをつかんだアセンシオも今季は厳しい状況に追い込まれている。同メディアは「このＤＦはエデル・ミリトンの長期離脱のおかげで出場機会を獲得し、先発出場も果たしていた。しかしミリトンの復帰とクラブＷ杯で素晴らしいパフ