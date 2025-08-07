藤本美貴さんと泉谷星奈さんが、「タイガー魔法瓶 “らくらくキャップ” マイボトル普及イベント」に登壇。藤本さんは「タイガーボトル“らくらく”マイスター」として、泉谷さんは「らくらく応援隊長」として、それぞれ就任式が行われました。 【写真を見る】【 藤本美貴 】子どもたちと「師匠と弟子みたいな感じ」泉谷星奈ちゃんを「プロの子ども」と絶賛泉谷さんは、開口一番“みなさん、暑い中来てくださってありがと