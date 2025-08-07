気象台は、午後1時54分に、大雨警報（浸水害）を八戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・八戸市に発表 7日13:54時点津軽では、7日夜遅くまで土砂災害に、7日夕方まで河川の増水に警戒してください。津軽、三八上北では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八戸市□大雨警報【発表】・浸水7日夕方にかけて警戒1時間最大雨量30mm■五所川原市□大雨警報・浸