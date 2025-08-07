東洋水産は「8月8日はマルちゃん焼そばの日」を記念し、3種の焼そばを食べ比べできる試食イベントを8月7〜8日に東京・有楽町駅前広場で、8日に神戸・サンキタ広場イベントスペースで開催する。初日の東京会場にはカップ麺「やきそば弁当」のテレビCMに18年間継続して出演しているお笑い芸人のタカアンドトシが登場。沖斉専務から「マルちゃん焼そばアンバサダー」に任命され、「大変光栄なこと。われわれも『マルちゃん焼そば』の