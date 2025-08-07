ＵＥＸ [東証Ｓ] が8月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比57.8％減の2.1億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の16.5億～20億円→10億～13億円に下方修正した。 なお、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の7億～8.5億円→4億～5.5億円に下方修正した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.3％