女優の松岡茉優（30歳）が、8月6日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。「沙莉に依存しすぎてた。ごめんね」と伊藤沙莉に伝えた。伊藤沙莉と松岡茉優が友人関係について話す中で、松岡が最近友人が増えたことで「なんか依存先って分散されるといいじゃないですか。恋愛でもそうだと思うんだけど。なんか沙莉に依存しすぎてた。ごめんね。沙莉に依存しすぎて沙莉のことをなんて