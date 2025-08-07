京王電鉄によりますと京王線の桜上水駅と府中駅の間と相模原線の調布駅と若葉台駅の間で上下線で運転を見合わせています。午後0時18分頃につつじヶ丘〜仙川駅間を走行中の上り特急電車の先頭車両の前面ガラスに倒木が接触したということです。運転再開のメドは立っていません。運転見合わせ区間の前後では折り返し運転をしていて、振替輸送も実施しているということです。