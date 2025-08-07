石川県加賀地方では7日朝早く、線状降水帯が発生し、冠水などの被害が相次ぎました。昼過ぎにかけてさらに線状降水帯が発生し、大雨災害の危険性が急激に高まる可能性があります。身の安全を確保してください。降り始めから午前11時までに降った雨の量は、▼金沢で341ミリ▼宝達志水で211ミリ▼かほくで195ミリ▼珠洲で167・5ミリなどとなっていて、平年の8月1か月分を上回る大雨となっている所があります。金沢では、午前3時前ま