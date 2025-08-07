「魔法の琥珀糖」は、2025年8月9日(土)〜11日(月・祝)までの3日間、東京・水道橋のキッチンスタジオmealにて、米粉スイーツ専門店「Kome Co.」とのコラボカフェを開催します。 魔法の琥珀糖 × 米粉専門店「Kome Co.」期間限定カフェ 開催期間：2025年8月9日(土)〜8月11日(月・祝)営業時間：10:00〜18:00(最終日は15:00閉店)会場：キッチンスタジオmeal東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3F(