韓国の尹錫悦前大統領の妻、金建希氏【ソウル共同】韓国の尹錫悦前大統領の妻、金建希氏の疑惑を調べる特別検察官は7日、金氏の逮捕状を請求したと明らかにした。金氏は6日、特別検察官の要請に応じて初めて出頭し、取り調べを受けた。韓国メディアによると、主な容疑を否認していた。報道によると、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元幹部から不正に高級バッグを受け取った疑いなど計16件の疑惑が持たれている。