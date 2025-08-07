タレントで女優の磯山さやかが7日、東京・渋谷のNHKで行われたプレミアムドラマ『コトコト〜おいしい心と出会う旅〜』群馬編・茨城編の完成会見に、主演の古川雄大をはじめ、三宅弘城、小林涼子、制作統括の堀内裕介氏と共に出席した。『コトコト〜おいしい心と出会う旅〜』群馬編・茨城編の完成会見に出席した磯山さやか本作は、百貨店のバイヤーの主人公・結稀宏人が、日本全国の魅力的な食材を探して全国各地を旅する人情グルメ