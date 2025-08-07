西新宿のオフィスワーカーたちが真夏の夜に熱狂を巻き起こす恒例イベント「新宿三井ビルディング 会社対抗 のど自慢大会」。そのスピンオフとも前哨戦ともいえる新たなイベント「企業対抗&BIZのど自慢大会」が、8月6日、日本橋で初開催された。COREDO室町テラスで第1回「企業対抗&BIZのど自慢大会」が開催された舞台となったのは、COREDO室町テラスの大屋根広場。夕暮れ時のオフィス街に出現した特設ステージには、三井ビ