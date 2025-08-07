ワコムは8月6日、ペンタブレットをすでに利用している人を対象とした「お得に購入！乗り換えキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は9月28日まで。現在ワコム製または他社製のペンタブレットを使っているユーザーに対し、最新モデルを含む対象製品を最大約30％オフの特別価格で提供する。2025年に発売された「Wacom Intuos Pro」のほか、液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq」シリーズなども特別価格で販売される。対象製品は