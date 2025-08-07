2025年８月１日に発売された『将棋世界2025年９月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）では、ヒューリック株式会社代表取締役会長・西浦三郎氏インタビュー「若い人のチャレンジを応援したい」を掲載しています。今年の４月、白玲戦・女流順位戦と棋聖戦における優勝賞金4,000万円および1,000万円相当の特別賞という大幅な賞金額アップが発表されました。それらの棋戦に主催や特別協賛という形で携わっているのが、不動産