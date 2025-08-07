ティム・バートンが監督・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『ウェンズデー』シーズン2より、7人組ガールズグループのHANAがシーズン2のジャパンスペシャルアンバサダーに就任することが発表された。併せて、ウェンズデーの通うネヴァーモア学園のブレザーに身を包んだHANAの特別ビジュアルが解禁された。【写真】HANAがシーズン2のジャパンスペシャルアンバサダーに！Netflix『ウェンズデー』シーズン2場面写真ギャラリー