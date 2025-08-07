彬子女王殿下の連載エッセイ「彬子女王のモダン建築めぐり」が『Casa BRUTUS』（マガジンハウス）2025年9月号より開始される。 【画像】学習院 東別館(旧皇族寮)を訪問された彬子女王殿下 英国・オックスフォード大学大学院で博士号を取得され、美術やデザインへの造詣が深い彬子女王殿下が、明治、大正、昭和初期に建てられたモダン建築をめぐる本連載。その頃は西洋建築が輸入された時代であり、和風と洋風が折衷し