３月末をもって解散したＫＡＴ−ＴＵＮが１１月８日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムでライブを開催することが７日、分かった。ＳＴＡＲＴＯ社の公式サイトで発表されたもので、公演タイトルは「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ−ＴＵＮ」と明かされた。公式サイトは「『ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ−ＴＵＮ』１１／８（土）開催決定！」というタイトルで更新され、公演の開催日や開催場所のみが記された。会員チケットは、１４日