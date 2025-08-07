【となりのトトロ ネコバスみ～つけた！】 8月9日 再入荷予定 価格：49,500円 どんぐり共和国は「となりのトトロ ネコバスみ～つけた！」を8月9日に再入荷する。価格は49,500円。 本製品は全長440mmで「となりのトトロ」に登場する「ネコバス」を再現した置物。本物のネコのようなサイズ感で、足の動きや吠えている表情を再現している。 (C) 1988 Hayao Miy