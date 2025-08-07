俳優の古川雄大（３８）が７日、都内で行われたＮＨＫドラマ「コトコト〜おいしい心と出会う旅群馬編／茨城編」（１７、２４日、後１０・００）の完成会見に登壇した。食材を探して旅をする百貨店のバイヤー・結稀宏人が、全国を巡りながら人々と交流していくオリジナル作品。「富山編／新潟編」に続く第２弾で、北関東の２県を訪れる。長野県出身の古川は「少年の頃、群馬のとある野球チームと遠征して戦って、挫折を味わ