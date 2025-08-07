純烈が６日、今月末で閉店する東名厚木健康センターで銭湯ライブを行った。２０１２年６月２３日に初めてライブを行い、純烈が「スーパー銭湯アイドル」と呼ばれるきっかけとなった“聖地”。新曲「二人だけの秘密」など全１６曲を届け、ファン５４２人と惜別の思いを共有した。リーダーの酒井一圭は、聖地閉店への思いについて「なくなるのは寂しいな…健康センターは、父であり母であり、人生を変えてくれた場所です。ここは