「カーリング・どうきんクラシック」（７日、どうぎんカーリングスタジアム）開幕し女子１次リーグでロコ・ソラーレが札幌国際大に７−２で快勝。今季２戦目も白星発進し、前戦から７戦負けなしとした。ロコ・ソラーレは第２エンドで１点をスチールして先制した。第３エンドは一挙４点をスチールするビッグエンドとしてリードを広げた。第４、５エンドで１点ずつを返されたが、第６、７エンドで１点ずつを奪うと相手がコンシ