サッカーＷＥリーグ・日テレ東京ＶのＭＦ塩越柚歩が３０日、自身のインスタグラムを更新。「私のキックオフは…ディズニーです」などと記し、ディズニーリゾートを楽しむ様子のリール動画を投稿した。「ディズニーでしか得られない栄養があるのです行っても行っても行きたくなる特別な場所」と記した塩越。黒のワンピースに白シャツを羽織り、頭にはミッキーとミニーのカチューシャが。ガラスの靴でお姫様気分を味わったり、