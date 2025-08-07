「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。「テレ東プラス」では、8月1日（金）に放送された「すし銚子丸で爆食ダービー！大食いアイドルB&ZAI参戦」の内容をプレイバック！【動画】「すし銚子丸」B＆ZAI、原口あきまさ、らすかる新井が大食いバトル！ 人気の爆盛り寿司も人気寿司チェーン「すし銚子丸」を舞台に、らすかる新井＆原口あきまさファミリー＆大食いアイドルB＆ZAI（菅田琳寧、鈴木悠仁、本郄克樹、矢花