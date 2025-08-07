◆天皇杯全日本サッカー選手権4回戦J1鹿島3―2J1福岡（6日、茨城・メルカリスタジアム）最高のラスト舞台だった。1点ビハインドで迎えた後半22分にその瞬間は巡ってきた。前日の5日にオーストラリア1部のメルボルン・シティーへの完全移籍が発表された福岡市出身MF金森健志（31）の日本でのラストゲーム。その相手が2017年から2019年まで在籍した古巣・鹿島アントラーズであり、苦楽の思い出の残るメルカリスタジアムとい