カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。今回は2025年8月7日時点で発表されている、8月8日以降開催の「お客様感謝セール」と「売りつくしセール」の情報をまとめました。全品10％オフはアツい...「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。「売りつくしセール」は、全品が店頭表示価格から10％オフと