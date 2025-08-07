ロックバンド「THEALFEE」の坂崎幸之助（71）が7日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にゲストとして生出演。寄席デビューを振り返った。6月に東京・浅草演芸ホールで行われた「初代林家三平生誕百年記念興行」でギター漫談を披露した坂崎。パーソナリティーの野村邦丸から「浅草演芸ホールのステージは気持ち良かったんじゃないですか」と問われると、「満杯になったことは珍しいって。340人のキャパなんで