◇ア・リーグレッドソックス3―7ロイヤルズ（2025年8月6日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が6日（日本時間7日）、本拠でのロイヤルズ戦に「7番・DH」で先発出場。4打数無安打に終わり、チームも敗れ連勝が7で止まった。2回の第1打席で見逃し三振に倒れると、2―3の4回2死三塁では中飛で同点の好機を逃した。7回1死一塁の第3打席もニゴロに倒れ、9回は2死から投ゴロに打ち取られ、最後の打者となった。今