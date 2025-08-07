滋賀県の湖東記念病院での患者死亡をめぐり、再審で無罪が確定した元看護助手の女性が起こした国賠訴訟で、当時の滋賀県警の「違法捜査」が認定されたことを受け、滋賀県警の池内久晃本部長は８月７日午前、県内で女性と面会しました。池内氏は「逮捕から今日に至る２１年あまりの長きにわたり、言葉では言い表せないほどのご心労・ご負担をおかけし大変申し訳ございませんでした」と述べ、女性に初めて“直接謝罪”しました。▼懲