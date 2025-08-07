低気圧と前線の影響で北陸地方などは７日未明から大雨に見舞われ、石川県加賀地方では短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生した。大雨を受けて、秋田、新潟、富山、石川の４県の計３万世帯以上に避難指示・高齢者等避難が出された。気象庁によると、金沢市の７日午前１０時までの２４時間降水量は観測史上最多となる３０４・５ミリに達し、平年の８月の１か月分を上回る雨量となった。石川県によると、同日午前８時現