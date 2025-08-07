７月２４日に急死した世界的人気プロレスラー、ハルク・ホーガンさん（享年７１）の葬儀が５日にフロリダ州ラーゴで営まれ、多くの著名人が参列した。「ＦＯＸニュース」など複数の米メディアによると、同地のインディアン・ロックス教会にはＷＷＥでＣＣＯ（最高コンテンツ責任者）を務めるトリプルＨ、妻のステファニー・マクマホン、ミュージシャンのキッド・ロック、元ＮＢＡスター選手のデニス・ロッドマン氏らが集まったと