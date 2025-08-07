京王電鉄によりますと、京王線は現在、桜上水〜つつじヶ丘駅間の上下線で運転を見合わせています。7日午後0時18分ごろ、つつじヶ丘〜仙川駅間を走行中の上り特急車両で前面ガラスに倒木が接触したということです。運転再開のメドは立っていません。運転見合わせ区間の前後では折り返し運転をしていて、振り替え輸送も実施しているということです。