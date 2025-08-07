夏の必需品であるエアコン。この猛暑ですから、できるだけ冷たい風をたくさん浴びたいと思うのは、どうやら猫ちゃんも同じみたいです。冷蔵庫の上、エアコンのど真ん前で優雅にくつろぐ姿をXで披露したのは、黒猫のぷりもちゃん。この場所、まさしく特等席……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】投稿したのは、Xユーザー・ふわもさん。ふわもさんは黒猫の「ぷりも」ちゃんをはじめ、「ふわも」「うるも」とい