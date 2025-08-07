アメリカのトランプ大統領は、「相互関税」の新たな税率を発動する直前の現地時間の午後11時45分ごろ、SNSで「相互関税が発効する！長年、アメリカを搾取してきた国々から、数十億ドルがアメリカに流れ込むことになる」と強調しました。そのうえで「アメリカの大国としての地位を阻む唯一のものは、我が国が失敗することを望む過激な左派の裁判所だけだ！」と書き込みました。アメリカの国際貿易裁判所は5月に、「相互関税」は「違