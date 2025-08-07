機械メーカー「大川原化工機」の冤罪事件で、警視庁と警察庁は、当時の公安部幹部ら19人について処分や処分相当にしたと発表しました。警視庁の迫田裕治警視総監は午前、記者会見を開き、裁判で捜査の違法性が認められた「大川原化工機」の不正輸出事件を巡り、深く頭を下げて謝罪しました。また、迫田総監は会見の中で、「公安部の捜査指揮系統の機能不全が最大の反省事項だった」と述べ、再発防止対策の徹底を誓いました。検証報