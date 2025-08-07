8月9日、長崎は80回目の原爆の日を迎えます。 長崎市の平和公園では、7日に平和祈念式典のリハーサルが行われました。 あいにくの空模様の中、始まったリハーサル。 平和宣言を読み上げる鈴木長崎市長や、参列する被爆者の代表など 約150人が参加し、本番の流れを確認しました。 （原爆死没者名簿を奉安 中尾 百合子さん(93)） 「母が被爆死なので、母と面会ができるかなと思って出席」 被