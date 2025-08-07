Image: HOVERAir 水上から飛び立つ頼もしさ！ ジョギングや自転車のお供に、持ち主を後をついてくる自撮りドローンがありますよね。もしアクシデントで墜落しても、運がよければ大破は免れるでしょう。だけど、精密機器のドローンは水に落ちたら一発アウトってイメージがあります。マリンスポーツだって撮影したいのに、どうすりゃいいの？100％防水ドローンセルフィー・ドローンHOVERAirの