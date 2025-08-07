俳優・古川雄大が７日、都内で主演を務めるＮＨＫドラマ「コトコト〜おいしい心と出会う旅〜」群馬編（１７日後１０時＝ＢＳ・ＢＳＰ４Ｋ）、茨城編（２４日後１０時＝同）の完成会見に出席した。百貨店のバイヤーの主人公・結稀宏人（古川）が、日本全国の魅力的な食材を探して全国各地を旅する。シリーズ第３、４弾の本作は、群馬と茨城が舞台となる。古川は、本作について「人間ってきれいなところだけじゃ生きていけない