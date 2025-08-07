気象台は、午後1時3分に、大雨警報（浸水害）を熊本市に発表しました。 〈ライブ配信中〉熊本市中央区・白川の様子RKK屋上から長六橋方面 熊本地方では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水7日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm