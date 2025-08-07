新潟県内は佐渡や下越を中心に記録的な大雨となっています。7日夕方にかけ土砂災害などに厳重な警戒が必要です。 大気の非常に不安定な状態が続き、大雨となっている県内。7日朝までの48時間に降った雨の量は、佐渡市羽茂で388.0と観測史上最も多くなったほか、新潟市東区松浜では173.5ミリで8月の観測史上最大を記録しています。床下浸水の被害が確認されている佐渡市では、正午現在も市内の3082世帯8804人に避難指示が出されて