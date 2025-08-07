ＪＲＡは７日、ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル）に出走するアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ルーラーシップ）が、フランス・シャンティイに到着したことを発表した。日本時間５日２１時３８分に成田国際空港から出発。韓国・仁川国際空港を経由して現地時間６日８時１８分（日本時間１５時１８分）にドイツ・フランクフルト国際空港に到着。その後は馬