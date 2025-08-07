３月末をもって解散した「ＫＡＴ―ＴＵＮ」が７日、１１月にラストライブを開催することを公式サイトなどで発表した。１１月８日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで、ラストライブ「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ―ＴＵＮ」（後５時開演）を開催する。亀梨和也、上田竜也、中丸雄一が出演する予定という。ＫＡＴ―ＴＵＮは、今年２月に解散することを電撃発表。３月末で活動終了し、メンバーの亀梨が「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲ