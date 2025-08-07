住友ゴム工業 [東証Ｐ] が8月7日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終利益は前年同期比62.9％減の143億円に大きく落ち込み、通期計画の450億円に対する進捗率は31.9％となった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益は306億円の黒字(前年同期は288億円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である