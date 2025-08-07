◆第３０回エルムＳ・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル）＝８月７日、函館競馬場松山弘平騎手＝栗東・フリー＝がＪＲＡ全１０場重賞制覇に挑む。ＪＲＡ重賞通算５１勝をマークしているが、昨年８月の関屋記念をトゥードジボンで制し残すのは札幌だけ。「１０場制覇は新潟で勝たせてもらった昨年から知っていますし、何とか達成したいですね」と力を込めた。「チャンスのある馬に乗せてもらっている」と高評