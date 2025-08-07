（写真：Graphs／PIXTA）芸能人やテレビ局社員などのオンラインカジノ賭博が発覚、賭博罪で逮捕されるケースが相次いでいる。ただ、これらは氷山の一角にすぎず、一般人を含めると、相当数の人が同様の事態に陥る可能性がある。オンラインカジノとは、「賭客がパソコン、スマートフォン等からオンラインカジノサイトにアクセスし、同サイトで配信されるスロットマシン、ルーレット、トランプ、スポーツベッティング等のゲームを用