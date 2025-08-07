ＳＵＢＡＲＵ [東証Ｐ] が8月7日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比34.7％減の548億円に落ち込んだ。 併せて、非開示だった通期の業績予想は連結最終利益が前期比52.7％減の1600億円に落ち込む見通しを示した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.3％→6.3％に悪化した。 株探ニュース