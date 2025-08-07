アフリカ西部ガーナで軍のヘリコプターが墜落し、搭乗していた国防相や環境相ら8人全員が死亡しました。【映像】現場の様子地元メディアによりますと、ガーナ第2の都市アシャンティで6日、ガーナ軍のヘリコプターが墜落し、搭乗していた8人全員が死亡しました。この中には、1月に就任したばかりの国防相と、環境相も含まれていたということです。ヘリコプターは、首都アクラを出発し、南部のオブアシに向かう途中でした。