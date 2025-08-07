化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、きょう、警察当局は当時の公安部幹部らに対する処分などを発表しました。処分内容は、実質的に処分できない退職した歴代幹部も含まれています。大川原化工機のえん罪事件をめぐっては、警察当局はきょう（7日）午前、捜査についての検証結果をすでに公表していますが、これに伴い午後、当時の公安部の捜査幹部ら19人を一斉に処分、または「処分相当」とする内容を発表しま