気象台は、午後1時6分に、大雨警報（浸水害）を大村市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・大村市に発表 7日13:06時点南部では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大村市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水7日夕方にかけて警戒1時間最大雨量60mm