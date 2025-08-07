交際関係にあった高松市の30代女性を殴打してけがを負わせたとして、高松南署は7日、傷害の疑いで高松市下田井町、中学教諭吉田光希容疑者（29）を逮捕した。署によると、容疑を認めている。逮捕容疑は7月23日午後8時55分ごろから同9時10分ごろまでの間、女性の運転で高松市内を移動中の自動車内で、女性の顔や左肩を複数回殴り、5日間のけがを負わせた疑い。女性が署に被害を届け出た。