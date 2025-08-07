【上海共同】中国税関総署が7日発表した貿易統計によると、7月の米国向け輸出は前年同月比21.7％減の358億ドル（約5兆2850億円）だった。マイナス幅は6月の16.1％から拡大した。米国からの輸入は18.9％減の120億ドル。輸出から輸入を差し引いた対米貿易黒字は23.0％減少した。米中は5月、互いの関税を一時的に引き下げることで合意していた。